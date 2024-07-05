Армения тянет с заменой посла в России

Россия дала агреман Гургену Арсеняну, однако новым послом Армении в Москве он станет не раньше начала осени – по неизвестным причинам Ереван затягивает процедуру.

Как пишут армянские СМИ, имеющие связи в правящей партии "Гражданский договор", депутат Гурген Арсенян займет должность посла Республики Армения в Российской Федерации вместо Вагаршака Арутюняна не ранее сентября – власти слишком медленно занимаются вопросом смены дипломатического представителя в Москве.

Уточняется, что Москва дала агреман на замену Вагаршака Арутюняна Гургеном Арсеняном два месяца назад, и новый посол мог бы прибыть в РФ еще летом, но в самой Армении до сих пор не проведены необходимые для этого процедуры.

При этом замена посла – дело на 100% решенное. Гурген Арсенян в ближайшее время должен сложить мандат. Однако по текущим планам президентский приказ о назначении политика дипломатическим представителем РА в РФ появится лишь в сентябре.

Причины такого промедления не объясняются.