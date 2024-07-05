Вестник Кавказа

Армения тянет с заменой посла в России

Армения тянет с заменой посла в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия дала агреман Гургену Арсеняну, однако новым послом Армении в Москве он станет не раньше начала осени – по неизвестным причинам Ереван затягивает процедуру.

Как пишут армянские СМИ, имеющие связи в правящей партии "Гражданский договор", депутат Гурген Арсенян займет должность посла Республики Армения в Российской Федерации вместо Вагаршака Арутюняна не ранее сентября – власти слишком медленно занимаются вопросом смены дипломатического представителя в Москве.

Уточняется, что Москва дала агреман на замену Вагаршака Арутюняна Гургеном Арсеняном два месяца назад, и новый посол мог бы прибыть в РФ еще летом, но в самой Армении до сих пор не проведены необходимые для этого процедуры.

При этом замена посла – дело на 100% решенное. Гурген Арсенян в ближайшее время должен сложить мандат. Однако по текущим планам президентский приказ о назначении политика дипломатическим представителем РА в РФ появится лишь в сентябре.

Причины такого промедления не объясняются.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1430 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

МИД РФ: недопонимание между Москвой и Ереваном – явление временное

МИД РФ: недопонимание между Москвой и Ереваном – явление временное

Ереван: есть предложение из Москвы по встрече глав МИД Армении и Азербайджана

Ереван: есть предложение из Москвы по встрече глав МИД Армении и Азербайджана

Претендент на пост посла Армении опроверг отказ России

Претендент на пост посла Армении опроверг отказ России

Россия отвергла нового посла Армении - СМИ

Россия отвергла нового посла Армении - СМИ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы