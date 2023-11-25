Армения "подружится" с Саудовской Аравией

В Армении решили создать группу дружбы с Саудовской Аравией. Ранее аналогичная группа была создана в королевстве.

В парламенте Армении создадут группу дружбы с Саудовской Аравией. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 3 февраля на сайте премьер-министра республики.

Данное решение было принято на заседании постоянной парламентской комиссии по внешним связям.

В частности, председатель комиссии Саркис Ханданян отметил, что аналогичная группа уже есть в королевстве.

Напомним, осенью 2023 года Армения и Саудовская Аравия установили дипотношения. Не так давно в парламенте королевства была сформирована группа дружбы с Арменией.