Армения не будет судиться с Россией

Ереван отказался от судебного иска против Москвы. Ранее Армения обвиняла Россию в невыполнении сделки по поставкам оружия. В Ереване уверены, что вопрос будет решен в атмосфере партнерства.

Армянское руководство передумало подавать судебный иск против России по вопросу поставок оплаченного оружия, сообщил замглавы Минобороны РА Грачья Саркисян.

Он отметил, что, несмотря на отсутствие поставок оружия, дело до суда не дойдет.

Саркисян подчеркнул, что лично с соглашением о приобретении у России оружия не знаком, поскольку оно было заключено до его прихода на пост замминистра обороны Армении.

При этом замглавы ведомства уверен, что вопрос поставок будет решен в атмосфере партнерства.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении сделки по поставкам оплаченного оружия.