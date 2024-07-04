Армения настроена завершить споры с Азербайджаном

В Ереване выразили надежду на завершение территориального спора между Азербайджаном и Арменией. Власти страны обещали доработать делимитацию границы по Алматинской декларации.

Спикер армянского парламента Ален Симонян выступил на внеочередном заседании Национального собрания республики. На нем он заявил о важности завершения процесса делимитации границы с Азербайджаном.

Он отметил, что путем делимитации границы следует положить конец территориальному спору между Азербайджаном и Арменией, который длится десятилетиями.

Симонян также заявил, что карта Армении и Азербайджана будет доработана и воспроизведена вместе с Баку в соответствии с принципами Алматинской декларации и принципами, с которыми процесс демаркации и делимитации начался.

Кроме того, спикер подчеркнул, что обсуждений по передаче какой-либо соседней стране территорий Армении не было и не будет.