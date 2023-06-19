Армения нарастила поставки ягоды в Россию

Опубликовано: 21:54, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские сельхозпроизводители существенно нарастили поток в Россию ранней черешни и клубники, выращиваемой в стране – поставки экологически чистой сладкой ягоды выросли в 1,4 – 2,5 раза.

Грузопоток черешни из Армении в Россию с начала лета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,5 раза, клубники - в 1,4 раза, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

"Только с начала июня на территорию Российской Федерации из Армении ввезено 82 т клубники и 772 т черешни", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

С апреля Северо-Кавказским межрегиональное управление Россельхознадзора в пункте пропуска Верхний Ларс проверило качество более 597 т клубники и 1,3 тыс т черешни, поступивших на территорию Российской Федерации из Армении, и выдало вердикт о том, что вся продукция полностью соответствует обязательным требованиям и свободна от карантинных объектов.