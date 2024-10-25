Армения направит на ПМЭФ-2025 вице-премьера

Вице-премьер Григорян примет участие в предстоящем ПМЭФ-2025 от Армении. Форум в Санкт-Петербурге стартует в среду 18 июня.

Армения примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), на ПМЭФ прибудет вице-премьер Мгер Григорян, информирует аппарат замглавы правительства Армении, передает ТАСС.

"Подтверждаем участие вице-премьера Мгера Григоряна в ПМЭФ"

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ПМЭФ состоится в Северной столице с 18 по 21 июня, темой мероприятия этого года стали "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

Деловая программа форума включает более 150 мероприятий, число спикеров и модераторов форума превысит 600 человек. На ПМЭФ приедут представители 137 стран мира.