Армения начнет возить людей в Батуми вместо Тбилиси

Как рассказали в ЮКЖД, на этой встрече армянские железнодорожники договорились с грузинскими об организации трансграничного маршрута из столицы Армении в Батуми и обратно. Первый поезд поедет из Еревана на грузинский берег Черного моря в среду 14 июня.
По данным ЮКЖД, армянские билеты до Батуми и грузинские билеты из Батуми до Еревана продаются уже с субботы как в сети, так и на вокзалах.
Известно, что поезд до Батуми будет отправляться из Еревана каждые два дня.
В то же время железнодорожники двух стран договорились о прекращении поездок из Еревана в Тбилиси и обратно на лето.
Также в компании сообщили, что в прошлом году по железной дороги в грузинском направлении Армения отправила товарные поезда с общей нагрузкой 0,906 млн т. В сообщении ЮКЖД не уточняется, куда затем были перевезены эти товары – были ли они отправлены в Турцию или же перегружены на грузовики и паромы для доставки в Россию, с которой у Грузии нет железнодорожного сообщения.