Армения начнет возить людей в Батуми вместо Тбилиси

Опубликовано: 17:56, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На лето армянские железнодорожники закрывают маршрут из Еревана в Тбилиси и обратно. Вместо него будет ходить маршрут из Еревана в Тбилиси. Частота отправлений – каждые два дня. Первый поезд отправляется в эту среду, 14 июня.

Как рассказали в ЮКЖД, на этой встрече армянские железнодорожники договорились с грузинскими об организации трансграничного маршрута из столицы Армении в Батуми и обратно. Первый поезд поедет из Еревана на грузинский берег Черного моря в среду 14 июня.

По данным ЮКЖД, армянские билеты до Батуми и грузинские билеты из Батуми до Еревана продаются уже с субботы как в сети, так и на вокзалах.

Известно, что поезд до Батуми будет отправляться из Еревана каждые два дня.

В то же время железнодорожники двух стран договорились о прекращении поездок из Еревана в Тбилиси и обратно на лето.

Также в компании сообщили, что в прошлом году по железной дороги в грузинском направлении Армения отправила товарные поезда с общей нагрузкой 0,906 млн т. В сообщении ЮКЖД не уточняется, куда затем были перевезены эти товары – были ли они отправлены в Турцию или же перегружены на грузовики и паромы для доставки в Россию, с которой у Грузии нет железнодорожного сообщения.