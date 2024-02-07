Армения купит здание для посольства в Париже за 23 млн евро

Армянское посольство во Франции скоро сможет переехать в новое здание в Париже. Власти республики готовы не пожалеть для этого 23 млн евро. Именно столько стоит исторический дом в столице Франции, который собирается купить Ереван.

Здание за 23 мле евро планирует приобрести армянское руководство в Париже – в нем разместится посольство РА во Франции.

Для заключения сделки требуется предоплата. Она составляет десятую часть от общей стоимости здания, то есть 2,3 млн евро. Решение о выделении этих денег может быть вынесено уже завтра правительством Армении, по крайней мере, оно включено в повестку.

Дом, который присмотрели в Ереване, находится в 16-м квартале Парижа. Он относится к числу зданий с исторической ценностью, так как ранее им владел Валери Жискар д'Эстен – президент Франции с 1974 по 1981 год.

Предполагается, что процесс покупки строения затянется на срок до 4 месяцев.

Где сейчас находится посольство Армении?

В данный момент армянская дипмиссия расположена в 17-м округе Парижа, вместе с еще 16 посольствами.

Точный адрес – улица Вьет, дом 9.