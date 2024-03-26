Армения и ОДКБ: организация ответила Пашиняну о зоне ответственности

В ОДКБ ответили на претензии премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно ее зоны ответственности. Ранее глава армянского правительства пригрозил выходом из ОДКБ, если ответа на его вопрос не поступит.

Понятие зоны ответственности ОДКБ в Армении раскрыли в организации.

Как сообщает РБК, в ОДКБ уточнили, что соответствующий вопрос, поставленный армянским премьером, ставит целью, скорее, привлечь к себе внимание, а не добиться ответа, ведь он известен и содержится в соглашении о принципах взаимодействия. Документ был заключен еще в 2010 году.

Согласно ему, зона ответственности ОДКБ определяется как суверенная территория стран-участниц. В то же время, есть определенное важное уточнение.

"Зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями"

– ОДКБ

Напомним, ранее Пашинян пригрозил, что Армения покинет ОДКБ, если не получит ответа на вопрос о "зоне ответственности" в РА. Перед этим глава армянского правительства заявил о фактической заморозке отношений Армении и ОДКБ.

К выходу из ОДКБ Армения продвигается на протяжении более чем года. Ереван отказывался от проведения уже согласованных учений, оставлял незанятыми свои квоты в руководстве организации и фактически игнорирует ее. Параллельно руководство страны регулярно и с настойчивостью делает заявления о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.