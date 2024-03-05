Армения и ОДКБ: Москву настораживает оскорбительная риторика Еревана

Заявления Еревана относительно участия Армении в ОДКБ не могут не вызывать обеспокоенности в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ. По словам Марии Захаровой, последствия политики Армении несут риски для ее суверенитета.

В МИД России прокомментировали заявления руководства Армении о заморозке и возможном выходе страны из ОДКБ. Позицию российской стороны озвучила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, никакому сомнению не подлежит суверенное право любой страны, в том числе и Армении, реализовать свою внешнюю политику на основе национальных интересов, а также взятых на себя обязательств. Это распространяется и на участие в той или иной степени в работе международных организаций, включая ОДКБ.

"Одновременно нас не может не настораживать контрпродуктивная и ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике организации и буквально насаждается армянскому обществу"

– Мария Захарова

Дипломат также описала возможные негативные последствия, к которым могут привести такие устремления Еревана. Она уточнила, что они чреваты не только непоправимым вредом для российско-армянских отношений: возникают большие риски и для суверенитета страны, ставятся под угрозу налаженные механизмы обеспечения безопасности Армении – не говоря уже о ее социально-экономическом развитии.

Напомним, накануне генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов призвал Ереван проявить политическую трезвость и здраво оценить возможные последствия отказа Армении от участия в ОДКБ.