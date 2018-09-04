Вестник Кавказа

Армения готовится к закрытию Минской группы ОБСЕ

Армения готовится к закрытию Минской группы ОБСЕ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ереване заявили, что рассматривают возможность обращения в ОБСЕ по вопросу роспуска Минской группы. Там добавили, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана.

Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян сообщила о возможном обращении Еревана по вопросу Минской группы ОБСЕ.

На своей странице в социальной сети она заявила, что Армения рассматривает возможность обращения в ОБСЕ по вопросу роспуска данной группы.

Багдасарян также отметила, что Ереван признает территориальную целостность Азербайджана и готов подтвердить это через мирный договор.

В декабре 2024 года Никол Пашинян назвал идею роспуска Минской группы ОБСЕ конструктивной, так как Армения не видит смысла в существовании данного формата.

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