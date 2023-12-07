Армянскую ловушку с гранатами нашли в школе в Ходжавенде

Смертельную ловушку устроили армянские боевики на гражданском объекте в Ходжавенде. Они разместили две гранаты в обычной школе.

Готовая взорваться граната, установленная армянскими боевиками, найдена в школе в Ходжавенде. Подробности рассказали в Агентстве по разминированию АР. Ведомство предоставило и фото с места ЧП.

Ловушка была обнаружена во время работ по разминированию. Сотрудники агентства заметили в школьном классе ручную гранату Ф-1. Она была приведена в боевое состояние, привязана к стулу и ручке двери. Таким образом, взрыв должен был прогреметь в тот момент, когда кто-то захотел бы зайти в класс.

Вторая такая же граната была примотана к ножке парты. Предполагалось, что она сдетонирует, что усилит поражающую силу взрыва.