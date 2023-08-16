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Армянские сепаратисты устроили очередную провокацию в Ханкенди

Армянские сепаратисты устроили очередную провокацию в Ханкенди
© Фото: скриншот с видео
Армянские сепаратисты, окопавшиеся в Ханкенди, сегодня устроили очередную провокацию, на этот раз – у въезда на базу российских миротворцев в аэропорту города.

Члены так называемого "Народного движения по разблокированию коридора", с ночи засевшие у базы российского миротворческого контингента в аэропорту Ханкенди, утром своей машиной заблокировали въезд на базу.

Высказали они и свои требования, которые ничуть не изменились – ликвидировать "блокаду карабахских армян", открыть Лачинский коридор для доставки им "гуманитарной помощи", а попутно обеспечить безопасность "мирного автопробега" к мосту Хакари, в его начало, пишет "Арменпресс".

Впрочем, российские миротворцы с "крикунами" особо не миндальничали: их машину они руками убрали на обочину, а на ее место установили БТР – так сказать, в назидание – чтобы было понятнее.

На словесный поток внимания российские военные просто не обращали.

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