Вестник Кавказа

Армянская полиция задержала оппозиционера Нарека Самсоняна

Армянская полиция задержала оппозиционера Нарека Самсоняна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянского оппозиционного общественного деятеля задержали в грубой форме по делу о хулиганстве. Следственный комитет республики в скором времени обещает предоставить подробности задержания.

В Армении задержали руководителя организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна. Об этом сказано в Telegram-канале его адвоката.

"Только что был жестко задержан Нарек Самсонян"

– защитник Самсоняна

Согласно предварительной информации, оппозиционного общественного деятеля задержали в рамках уголовного дела по статье о хулиганстве, совершенном группой граждан с применением IT-технологий.

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