Армянская полиция задержала оппозиционера Нарека Самсоняна

Армянского оппозиционного общественного деятеля задержали в грубой форме по делу о хулиганстве. Следственный комитет республики в скором времени обещает предоставить подробности задержания.
В Армении задержали руководителя организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна. Об этом сказано в Telegram-канале его адвоката.
"Только что был жестко задержан Нарек Самсонян"
– защитник Самсоняна
Согласно предварительной информации, оппозиционного общественного деятеля задержали в рамках уголовного дела по статье о хулиганстве, совершенном группой граждан с применением IT-технологий.