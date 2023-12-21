Археологи определят точный возраст Дербента

Цитадель Нарын-Кала поможет ученым – историкам и археологам – узнать точный возраст Дербента. Планируется, что исследования, стартующие в этом году, продлятся пять лет.

Гектар территории Нарын-Кала перекопают археологи уже в этом году. Их цель уточнить возраст Дербента. Планируется, что исследование тайн цитадели продлится около пяти лет.

«В этом году мы планируем начать масштабные раскопки внутри крепости Нарын-Кала, порядка одного гектара. Разрешение получено, а спонсировать эти работы будет благотворительный фонд „Возрождение“. И мы надеемся, что мы, наконец, сможем установить точный и реальный возраст, восстановить историческую справедливость»

– глава Дербента Рустам Пирмагомедов

Далее он напомнил, что в городском парке археологи уже приступили к раскопкам. Исследования ведутся на 800 кв м.