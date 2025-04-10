Арестованный мэр Антальи госпитализирован

Градоначальник Антальи Бечек, находящийся под арестом, попал в больницу.
Мэр Антальи Мухиттин Бечек, который ранее был арестован по делу о коррупции, госпитализирован, сообщают турецкие СМИ.
Сообщается, что градоначальник курортного города был доставлен в больницу из-за проблем с сердцем.
Отметим, что Бечек был арестован 5 июля как фигурант уголовного дела о взяточничестве. Он стал одним из трех оппозиционных мэров в Турции, которые были задержаны в начале июля. В оппозиционной Народно-республиканской партии созвали экстренное совещание на фоне задержаний политиков, усмотрев в процессе политический мотив.