Вестник Кавказа

Арестованный мэр Антальи госпитализирован

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Градоначальник Антальи Бечек, находящийся под арестом, попал в больницу.

Мэр Антальи Мухиттин Бечек, который ранее был арестован по делу о коррупции, госпитализирован, сообщают турецкие СМИ. 

Сообщается, что градоначальник курортного города был доставлен в больницу из-за проблем с сердцем. 

Отметим, что Бечек был арестован 5 июля как фигурант уголовного дела о взяточничестве. Он стал одним из трех оппозиционных мэров в Турции, которые были задержаны в начале июля. В оппозиционной Народно-республиканской партии созвали экстренное совещание на фоне задержаний политиков, усмотрев в процессе политический мотив.

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