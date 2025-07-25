Арендаторы сочинских пляжей стали брать плату за тень

На пляжах Сочи могут брать доплату за места в тени – их арендаторы согласно закону сами определяют цены на шезлонги, бунгало и навесы, однако и для них есть ограничения.

В социальных сетях мгновенно разлетелась новость о том, что на пляжах Сочи стали брать деньги за возможность укрыться в тени под навесом, даже если отдыхающий использует свое полотенце и не арендует лежак, которая вызвала негодование у туристов и массу вопросам к администрации города-курорта.

"Практически на всех пляжах Сочи имеются зоны повышенного комфорта с платными дополнительными услугами, в том числе на аренду шезлонгов, бунгало и навесов. Статья 8 Федерального закона № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" поясняет: арендаторы самостоятельно определяют цены на продаваемые товары"

- администрация Сочи

Документ позволяет арендаторам пляжных пространств устанавливать дополнительную плату за шезлонги, бунгало и навесы, но обязывает иметь полосу для доступа гостей на общих основаниях, пояснили в городской администрации, передает РИА Новости.

При этом такая полоса должна находиться рядом с водоемом и занимать площадь не менее 30% от всей пляжной территории, добавили в администрации.

На доходы, полученные от "продажи тени", содержатся общественные зоны, хотя это вряд ли обрадует отдыхающих, вынужденных жариться на солнце, хоть и рядом с водой. Радует то, что с руководителями городских пляжей постоянно проводятся профилактические беседы о том, что доступ к воде должен оставаться свободным для всех, а со злостными нарушителями поступают строго, ставя вопрос о досрочном расторжении договора, подчеркнули в мэрии.