Япония рассталась с грузинской легендой

Первый одзеки в истории грузинского сумо Леван Горгадзе официально простился сегодня с карьерой сумоиста в Японии. Пришедшие выразить уважение Горгадзе мастера сумо ритуально остригли ему волосы.

Сегодня в Токио состоялась официальная церемония прощания со знаменитым грузинским сумоистом Тотиносином (настоящее имя – Леван Горгадзе). Горгадзе еще в мае прошлого года сообщил, что перестанет участвовать в басе из-за возраста – сейчас ему 36 лет.

Спортсмен начал карьеру сумоиста в 19-летнем возрасте, в 2006 году, и за два года поднялся до главного дивизиона этого вида спорта Макуути. Таким образом, на дохе японских турниров Горгадзе выходил в течение 17 лет, за это время он принял участие в 100 басе.

Вершиной пути Тотиносина стал 1-й супербасе 2018 года, на котором грузинскому сумоисту удалось завоевать Кубок Императора и первый в истории грузинского сумо титул одзеки.

В рамках церемонии прощания нынешние и завершившие карьеру сумоисты собрались вместе, чтобы ритуально остричь Горгадзе волосы в знак его ухода из профессионального сумо.

Спортсмен не уточнял, чем собирается заняться по возвращении из Японии в Грузию.