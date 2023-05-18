Антонов: США намеренно искажают данные о зерновой сделке

Опубликовано: 6:27, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней, однако существовавших по ней проблем это решение не снимает, считает российский посол в США Анатолий Антонов.

США намеренно забывают о "пакетном" характере зерновой сделки и переворачивают с ног на голову данные по географии поставок, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Американцы опять переворачивают с ног на голову данные по географии поставок, - отметил посол, передает РИА новости.

"Утверждение, что украинское зерно идет в нуждающиеся государства - это, мягко говоря, неправда",

- Анатолий Антонов

Из 30 млн т грузов по-настоящему голодающим ушло лишь 2,5%, тогда как российская продукция "на многие месяцы задерживается в западных гаванях, даже если речь шла о безвозмездных гуманитарных рейсах", отметил дипломат.

"В Вашингтоне намеренно забывают о заложенных в меморандум Россия-ООН конкретных требованиях, которые не выполняются, как и о "пакетном" характере "стамбульских договоренностей", - добавил он, отметив, что заявления представителей американской администрации с критикой в адрес России являются возмутительными.