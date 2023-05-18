Антонов: США намеренно искажают данные о зерновой сделке

США намеренно забывают о "пакетном" характере зерновой сделки и переворачивают с ног на голову данные по географии поставок, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Американцы опять переворачивают с ног на голову данные по географии поставок, - отметил посол, передает РИА новости.
"Утверждение, что украинское зерно идет в нуждающиеся государства - это, мягко говоря, неправда",
- Анатолий Антонов
Из 30 млн т грузов по-настоящему голодающим ушло лишь 2,5%, тогда как российская продукция "на многие месяцы задерживается в западных гаванях, даже если речь шла о безвозмездных гуманитарных рейсах", отметил дипломат.
"В Вашингтоне намеренно забывают о заложенных в меморандум Россия-ООН конкретных требованиях, которые не выполняются, как и о "пакетном" характере "стамбульских договоренностей", - добавил он, отметив, что заявления представителей американской администрации с критикой в адрес России являются возмутительными.