Аномальные осадки накрыли черноморское побережье России

Черноморское побережье Кубани оказалось под угрозой подтоплений из-за экстремальных ливней - в некоторых районах за сутки количество осадков составило двойную месячную норму.

Рекордные ливни обрушились на черноморский берег Краснодарского края, сообщил центр погоды "Фобос".

Самая сложная ситуация в Туапсинском районе: в селе Кимчай за сутки зафиксировано 171 мм осадков - это вдвое выше средних показателей августа.

Что касается других территорий, то в Солохауле выпало 129 мм, в Лазаревском - 51 мм, а в Сочи и Псебае - около 43 мм. Ливни привели к подъему уровня воды в реке Дефань.

Дожди скоро охватят центральные регионы РФ: в Москве возможно выпадение до 53 мм за день, что значительно повышает риск подтоплений по низинам.