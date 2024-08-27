Амир Хамитов: Азербайджан отлично организовал выборы Милли Меджлиса

Депутат Госдумы, работающий сегодня наблюдателем на парламентских выборах в Азербайджане, поделился с "Вестником Кавказа" своими оценками первых часов голосования. Он подчеркнул, что выборы организованы в соответствиями с национальным законодательством и международными нормами.

Депутат Государственной Думы, член партии "Новые люди" Амир Хамитов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" оценил организацию выборов Милли Меджлиса как превосходную.

Беседа состоялась на участке №10 в Сабаильском районе, на котором Амир Хамитов сегодня работает международным наблюдателем, прибывшим в составе российской делегации.

"Мы видим, что выборы проходят без нарушений. Все налицо. Все бюллетени посчитаны, каждому выдается свой бюллетень. Явных нарушений не выявлено – надеюсь, так и будет проходить до самого конца голосования", - прежде всего сказал он.

"Люди приходят отдать свой гражданский долг. Несмотря на то, что сегодня воскресенье, выходной день, а время уже практически 12 часов, граждане по-прежнему очень активно приходят на избирательный участок. С утра здесь побывало уже более 160 человек", - обратил внимание Амир Хамитов.

"Присутствуют как международные наблюдатели из различных стран, так и национальные наблюдатели. При выходе проводятся экзит-полы – опросы для промежуточного подведения итогов. В целом, все организовано отлично", - заключил российский наблюдатель.