Вестник Кавказа

Американская киноакадемия присудила "Оскар" иранскому фильму

кадр из фильма
© Фото: IRNA
Иранский анимационный фильм "Длинная тень кипариса", созданный Хосейном Молайеми и Ширином Сохани, получил "Оскар" – высшую награду Американской киноакадемии.

Сегодня в США в столице американского киномира Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премии "Оскар" – высшей награды Американской киноакадемии.

Событием на церемонии стал иранский короткометражный анимационный фильм "Длинная тень кипариса", созданный Хосейном Молайеми и Ширином Сохани: жюри премии признало его достойным награды как лучший короткометражный анимационный фильм, пишет иранское информационное агентство IRNA.

Иранский короткометражный анимационный фильм по мнению членов жюри и критиков стал лучшим за 2025 год, говорится в сообщении.

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