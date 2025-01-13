Американская киноакадемия присудила "Оскар" иранскому фильму

Иранский анимационный фильм "Длинная тень кипариса", созданный Хосейном Молайеми и Ширином Сохани, получил "Оскар" – высшую награду Американской киноакадемии.
Сегодня в США в столице американского киномира Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премии "Оскар" – высшей награды Американской киноакадемии.
Событием на церемонии стал иранский короткометражный анимационный фильм "Длинная тень кипариса", созданный Хосейном Молайеми и Ширином Сохани: жюри премии признало его достойным награды как лучший короткометражный анимационный фильм, пишет иранское информационное агентство IRNA.
Иранский короткометражный анимационный фильм по мнению членов жюри и критиков стал лучшим за 2025 год, говорится в сообщении.