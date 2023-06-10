Опубликовано: 21:14, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Алжира

Президент Алжира на следующей неделе посетит Россию. Он встретится с Владимиром Путиным, с которым обсудит двустороннее партнерство и примет участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Глава Республики Алжир Абдельмаджид Теббун совершит официальный визит в Россию на следующей неделе, пишет издание Le Jeune Indépendant.

В ходе поездки алжирский лидер проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых будут обсуждаться двустороннее сотрудничество и международную обстановку.

Кроме того, руководитель республики примет участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня. Вместе с ним в Россию приедет делегация кабинета министров Алжира.