Президент Алжира на следующей неделе посетит Россию. Он встретится с Владимиром Путиным, с которым обсудит двустороннее партнерство и примет участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Глава Республики Алжир Абдельмаджид Теббун совершит официальный визит в Россию на следующей неделе, пишет издание Le Jeune Indépendant.
В ходе поездки алжирский лидер проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых будут обсуждаться двустороннее сотрудничество и международную обстановку.
Кроме того, руководитель республики примет участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня. Вместе с ним в Россию приедет делегация кабинета министров Алжира.