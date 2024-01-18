Алматы продолжают сотрясать подземные толчки

Минувшей ночью в Алматы были зафиксированы еще два землетрясения, эпицентры которых находились на территории Китая.

Минувшей ночью сейсмологи зарегистрировали в Алматы еще два землетрясения, эпицентры которых находились на территории Китая, передает пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алматинской области Казахстана.

Первый подземный толчок был зафиксирован в 2:35 местного времени (23:35 мск), передает РИА Новости.

"Эпицентр землетрясения расположен в 258 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая"

- ДЧС Алматинской области

Известно, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло на глубине десяти километров, в казахстанском мегаполисе оно ощущалось как подземные толчки магнитудой 2.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,9 горожане почувствовали в 1:21 мск – оно произошло примерно в том же районе на территории Китая и в Алматы тоже ощущалось как толчки магнитудой 2.