Алий Мусуков вновь стал премьер-министром Кабардино-Балкарии

Глава правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков продолжит работу на своем посту. Он был единогласно переизбран депутатами республиканского парламента.

Премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков сохранил свой пост, передает ТАСС.

Мусуков доложил народным представителям об итогах своей работы, а также составил экономический прогноз. Глава правительства также обозначил основные приоритеты нового состава правительства – рост доходов населения, борьба с безработицей, развитие промышленности и сельского хозяйства.

Алий Мусуков родился в 1969 году, карьеру начал в Госкомимуществе КБР. Пост главы правительства КБР занимает с 2014 года.

Напомним, что ранее главой КБР вновь стал Казбек Коков. Он был переизбран представителями республиканского парламента на второй срок.