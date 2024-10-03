Вестник Кавказа

Алий Мусуков вновь стал премьер-министром Кабардино-Балкарии

Алий Мусуков вновь стал премьер-министром Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков продолжит работу на своем посту. Он был единогласно переизбран депутатами республиканского парламента.

Премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков сохранил свой пост, передает ТАСС. 

Мусуков доложил народным представителям об итогах своей работы, а также составил экономический прогноз. Глава правительства также обозначил основные приоритеты нового состава правительства – рост доходов населения, борьба с безработицей, развитие промышленности и сельского хозяйства. 

Алий Мусуков родился в 1969 году, карьеру начал в Госкомимуществе КБР. Пост главы правительства КБР занимает с 2014 года. 

Напомним, что ранее главой КБР вновь стал Казбек Коков. Он был переизбран представителями республиканского парламента на второй срок.

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