Ильхам Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы

Глава Азербайджана и первая леди открыли инклюзивный центр для инвалидов и слабозащищенных жителей страны в Исмаиллы.

При участии президента АР Ильхама Алиева и первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой в Исмаиллы было открыто новое здание инклюзивного центра DOST EVİ. В этом отделении организации смогут заниматься 186 граждан, которые будут развивать свои таланты в рамках этого проекта.

Отмечается, что это важное событие подчеркивает значимость формирования социальных проектов в республике.

Таким образом Азербайджан продолжает политику развития уникальных навыков и трудоустройства граждан с инвалидностью и прочих слабозащищенных жителей республики.

Про DOST EVİ

Идея реализовать Центр инклюзивного развития и творчества DOST Министерства труда и социальной защиты населения принадлежит первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Работа организации связана с развитием творческих навыков у инвалидов, детей, которые остались без родителей или же из малообеспеченных семей, также членов семей шехидов.

Сейчас услугами центра воспользовались уже 470 граждан, которым была оказана психологическая помощь и помощь с трудоустройством.