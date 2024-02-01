Алексей Журавлев: явка на выборах президента говорит о консолидации Азербайджана

Азербайджанское общество высокой явкой на выборах президента доказало, что, благодаря своей сплоченности, готово к решению важных задач, сообщил "Вестнику Кавказа" наблюдатель, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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Высочайшая явка на выборах президента Азербайджана говорит о высоком уровне консолидации общества, которое демонстрирует таким образом готовность к решению самых серьезных задач, рассказал корреспонденту "Вестника Кавказа" международный наблюдатель, представитель миссии "Гражданский диалог", первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Он поделился впечатлениями от работы на избирательном участке: по его словам, было очень интересно просто наблюдать за людьми, которые приходили на голосование. "Надо заметить, что практически на всех избирательных участках было много народу, на многих просто были очереди. Они рассосались как раз буквально к вечеру", – уточнил российский парламентарий.

Наблюдатель также рассказал об интересной традиции – поздравлять тех молодых людей, кто в первый раз пришел на выборы. "Практически ко всем [кому только что исполнилось 18 лет - ред.] обращался, например, председатель комиссии, говорил, что этот юноша или молодая девушка пришли голосовать впервые, и все хлопали, ему [молодому избирателю - ред.] вручали подарок. Это было, конечно, душевно. Все молодые даже смущались от внимания, которое им оказывали люди на избирательном участке", – рассказал Журавлев.

Он добавил, что на участках присутствовали много людей, включая наблюдателей, причем последних было по 10 и более человек на каждом избирательном участке. "Это тоже свидетельствует о том, что выборы не безразличны, выборы очень важны сегодня для Азербайджана. Это фактически определение его будущего, потому что сегодня общество уже достигло такой консолидации, что перед ним можно ставить очень высокие задачи, люди готовы к ним. Готовы, и это очень хорошо. Это мне понравилось на всех участках", – подчеркнул парламентарий.

Депутат уточнил, что разговаривал не только с членами избирательной комиссии – не просто формально пришел, зарегистрировался и посмотрел, все ли в порядке. "Меня интересовало именно общение с людьми, что я с удовольствием и делал. От простых ребят, которые меня видели по телевизору, и заканчивая дипломатами и мэром города Баку, кстати. Случайно, может быть, получается, но все случайности – не случайны, но мы с ним попали на один участок, где он голосовал и спросил меня: "Как Вам Баку?"", – поделился наблюдатель.

На вопрос корреспондента "И как Вам Баку?" Алексей Журавлев ответил:

"Прекрасен, как всегда. И это правда. Я люблю Баку, что тут говорить"