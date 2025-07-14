Вестник Кавказа

Алеко Элисашвили выразил готовность стать мэром Тбилиси

Вид на Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Оппозиция все еще не определилась с кандидатом на пост мэра Тбилиси. Лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили выразил готовность к выдвижению.

Лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили не против стать кандидатом на пост мэра Тбилиси.

"Я готов быть кандидатом в мэры, я себя нигде не пожалею. Моя кандидатура рассматривается, но есть и другие. Если будет другой, более крутой, более боевой кандидат, я однозначно его поддержу"

- Алеко Элисашвили

Напомним, что оппозиционные партии "Сильная Грузия" и "За Грузию", которые готовятся к участию в муниципальных выборах, все еще не решили, кто станет кандидатом на пост мэра Тбилиси. От правящей партии "Грузинская мечта" будет выдвигаться Каха Каладзе – текущий глава столицы Грузии.

На выборах в 2017 году Алеко Элисашвили в борьбе с Кахой Каладзе за пост мэра Тбилиси занял второе место.

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