"Алания" забыла заявить футболиста на сезон

Защитник "Алании" Алексей Татаев не сможет сыграть за команду в весенней части первенства ФНЛ. Игрока забыли заявить на сезон.

Владикавказская "Алания" не внесла защитника Алексея Татаева на сезон. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "ФНЛ с Ильевым".

Согласно информации, руководство владикавказцев забыло заявить игрока, выступавшего в последнее время на правах аренды за "Окжетпес" из Кахастана.

После данного казуса Татаев, которого главный тренер "Алании" рассматривал в качестве игрока основного состава, намерен разорвать соглашение с клубом и получить неустойку.

Турнирная таблица

После 21 тура "Алания" с 32 очками занимает 6-ю строчку в первенстве ФНЛ. От лидирующих "Химок" владикавказцы отстают на 7 очков.