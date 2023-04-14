"Алания" ушла от поражения в матче с "Волгарем"

Опубликовано: 23:59, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В пятницу вечером состоялась встреча 27-го тура первенства ФНЛ между "Аланией" и астраханским "Волгарем". Игра завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Во Владикавказе в пятницу состоялась встреча 27-го тура Первой лиги по футболу (ФНЛ) между местной "Аланией" и астраханским "Волгарем".

Счет в матче на 12-й минуте открыли хозяева - отличился полузащитник Николай Гиоргобиани.

На 34-й минуте "Волгарь" сумел отыграться благодаря точному удару нападающего Артема Делькина.

На 75-й минуте защитник Данила Козлов вывел астраханскую команду вперед, однако через 7 минут полузащитник "Алании" Батраз Гурциев восстановил статус-кво, установив тем самым окончательный результат – 2:2.

Турнирная таблица

На данный момент "Алания" с 21 очком располагается на 3-м месте в турнирной таблице первенства ФНЛ. Волгарь" занимает 5-ю строчку, в активе астраханской команды 17 очков.