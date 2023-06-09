"Алания" стала самой зрелищной командой Первой лиги

Владикавказская "Алания" признана самой зрелищной командой по итогам сезона Первой лиги ФНЛ. Также игрок клуба из Северной Осетии признан лучшим ассистентом турнира.
Футбольный клуб "Алания" из Владикавказа" стал самой яркой и зрелищной командой по итогам сезона 2022/2023 Первой лиги ФНЛ, сообщает пресс-служба "Мелбет-Первая лига".
По мнению лиги, команда из Северной Осетии показала в прошедшем сезоне самый яркий и атакующий футбол, в котором сочетались абсолютно все характеристики командной игры.
Организаторы также признала игрока "барсов" Артура Галояна лучшим ассистентом турнира. Кроме того, футболист Николай Гиоргобиани стал лучшим бомбардиром "Алании" по итогам сезона.