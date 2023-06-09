РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Алания" стала самой зрелищной командой Первой лиги

&quot;Алания&quot; стала самой зрелищной командой Первой лиги
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Владикавказская "Алания" признана самой зрелищной командой по итогам сезона Первой лиги ФНЛ. Также игрок клуба из Северной Осетии признан лучшим ассистентом турнира.

Футбольный клуб "Алания" из Владикавказа" стал самой яркой и зрелищной командой по итогам сезона 2022/2023 Первой лиги ФНЛ, сообщает пресс-служба "Мелбет-Первая лига".

По мнению лиги, команда из Северной Осетии показала в прошедшем сезоне самый яркий и атакующий футбол, в котором сочетались абсолютно все характеристики командной игры.

Организаторы также признала игрока "барсов" Артура Галояна лучшим ассистентом турнира. Кроме того, футболист Николай Гиоргобиани стал лучшим бомбардиром "Алании" по итогам сезона.

Экс-игрок &quot;Анжи&quot; пойман с наркотиками в Москве

Экс-игрок "Анжи" пойман с наркотиками в Москве

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1170 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version