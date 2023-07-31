"Алания" поднялась в тройку лидеров Первой лиги

Опубликовано: 19:58, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Алания"

В Грозном в понедельник состоялась встреча 3-го тура Первой лиги между "Аланией" и "КАМАЗом". Игра завершилась победой команды из Северной Осетии.

В Грозном сегодня состоялся матч 3-го тура Первой лиги по футболу (ФНЛ) между "Аланией" (Владикавказ) и "КАМАЗом" (Набережные Челны). Сухую победу одержали владикавказцы.

Первый мяч в игре был забит на 22-й минуте – отличился хавбек Алан Цараев. А на 33-й минуте форвард Ислам Машуков реализовал одиннадцатиметровый, установив окончательный результат – 2:0 в пользу "Алании".

Турнирная таблица

После 3 туров "Алания" с 7 очками занимает 3-е месте первенства Первой лиги. "КАМАЗ" располагается на 14-й строчке, в активе команды 3 очка.