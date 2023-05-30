Якубович вспомнил Расула Гамзатова в вопросе эмиграции

Опубликовано: 2:26, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Шоумен Леонид Якубович в одном и интервью поделился своим отношением к эмиграции. По его словам, ответ на этот вопрос ему дал Расул Гамзатов, и он назвал его высказывание великим.

Народный артист России Леонид Якубович рассказал в одном из интервью о своем отношении к эмиграции. Он уверен, что человек может изменить в своей жизни что угодно, но только не свою родину.

Рассуждая об отъезде из страны, ведущий телепрограммы "Поле Чудес" вспомнил слова легендарного дагестанского поэта Расула Гамзатова, которыми тот поделился во время одной из личных бесед с Якубовичем.

"Он мне сказал следующее: "Можно уехать куда угодно, можно работать там, где больше зарабатываешь, можно жениться. Можно уехать куда-нибудь и там прожить жизнь, отдыхая и глядя на другой восход и на другой закат. Но где-нибудь когда-нибудь кто-нибудь, пусть не прямо в лоб, но намекнет тебе, что ты здесь чужой. Обязательно"

- Леонид Якубович

Он назвал слова Гамзатова великими и добавил, что только свои смогут понять и все простить.