Вестник Кавказа

Аккумуляторы для электроскутеров будут выпускать в Ферганской области

Аккумуляторы для электроскутеров будут выпускать в Ферганской области
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совместное предприятие по производству аккумуляторов для электроскутеров запустили в Ферганской области Узбекистана. На нем создано три сотни новых рабочих мест.

Новое предприятие появилось в Ферганской области, пишут узбекистанские СМИ.

Оно заработало в свободной экономической зоне "Кукон". Совместное узбекистано-китайское предприятие Hong Gang International займется выпуском аккумуляторов для электрических скутеров.

На открытии присутствовали инвесторы, сотрудники хокимията (администрации) Ферганской области и Учкурганского района. Посетили мероприятие также активисты и аксакалы.

Хоким (глава) области Хайрулло Бозоров обратился ко всем участникам и поздравил их с Наврузом. Руководитель подчеркнул, что запуск новых предприятий фактически оказался подарком к празднику весны. Он обратил внимание на то, что реализация совместных проектов помогает создавать рабочие места, а также дает стране конкурентоспособные товары, передает УзА.

В реализацию проекта и приобретение оборудования было инвестировано $11 млн. На предприятии найдут работу в общей сложности 300 человек. Каждый год СП будет выпускать 250 тыс аккумуляторов.

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