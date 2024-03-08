"Ахмат" сыграет в полуфинале Кубка России

"Ахмат" вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. Клуб из Грозного победил "Волгарь" из Астрахани со счетом 2:1.
В Астрахани завершилась игра 1/4 финала Пути регионов Кубка России 2023/24. Местный "Волгарь" принимал грозненский "Ахмат".
Победу в этом матче благодаря голам Ивана Олейникова и Владимира Ильина одержала команда из Чеченской Республики. В составе проигравших отличился Тимур Жамалетдинов.
Грозненский "Ахмат", одолев астраханскую команду со счетом 2:1, пробился в полуфинал турнира. "Волгарь" прекратил борьбу за трофей.