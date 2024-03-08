Вестник Кавказа

"Ахмат" сыграет в полуфинале Кубка России

"Ахмат" сыграет в полуфинале Кубка России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Ахмат" вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. Клуб из Грозного победил "Волгарь" из Астрахани со счетом 2:1.

В Астрахани завершилась игра 1/4 финала Пути регионов Кубка России 2023/24. Местный "Волгарь" принимал грозненский "Ахмат".

Победу в этом матче благодаря голам Ивана Олейникова и Владимира Ильина одержала команда из Чеченской Республики. В составе проигравших отличился Тимур Жамалетдинов.

Грозненский "Ахмат", одолев астраханскую команду со счетом 2:1, пробился в полуфинал турнира. "Волгарь" прекратил борьбу за трофей.

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