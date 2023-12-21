Аэропорты Грузии приняли в прошлом году более 6 млн пассажиров

Грузинские авиагавани побили рекорд по пассажирскому потоку в прошлом году. Общее количество пассажиров составило более 6 млн человек.

Воздушные гавани Грузии бьют рекорды по пассажиропотоку. В прошлом году услугами грузинских аэропортов воспользовались свыше 6 млн человек. Информацию об этом распространило Агентство гражданской авиации республики.

Отмечается, что эти показатели увеличились на 35 % в сравнении с 2022 годом.

Также уточняется, что удалось вернуться к цифрам допандемийного периода.

Самое большое количество пассажиров обслужила столичная авиагавань – 3,6 млн человек.

Аэропорт Кутаиси принял 1,6 млн пассажиров. Общий объем пассажиропотока авиагавани Батуми составил более 620 тыс человек.

Кроме этого, все крупные авиагавани увеличили количество клиентов более чем на 90% в сравнении с допандемийным 2019 года.

Всего в грузинские аэропорты было выполнено более 26 тыс рейсов.

Лидером же по перевозке пассажиров в авиагавани Грузии оказалась венгерская компания Wizz Air, которая перевезла более 1,2 млн человек.