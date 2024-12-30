Аэропорт в Баку накрыл мощный туман

Три рейса крупнейшей азербайджанской авиакомпании AZAL, летевшие в Баку из Москвы, Стамбула и Тель-Авива, направили в запасной аэропорт из-за сильного тумана, опустившегося в районе столичной воздушной гавани.

Минувшей ночью три авиарейса азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевшие в Баку из Стамбула (J2-078), Москвы (J2-808) и Тель-Авива (J2-322), ушли в запасной аэропорт из-за мощного тумана, накрывшего Международный аэропорт Гейдар Алиев в пригороде Баку – все они сели в Гяндже, сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.

Также на запасной аэродром был перенаправлен и рейс Новосибирск–Баку, который выполняла иркутская авиакомпания IrAero – решение было принято омандиром воздушного судна, передает Trend.

Сильный туман внес свои коррективы и в отправку ряда авиарейсов – пассажирам, ожидающим их вылета в воздушной авиагавани, предоставлены все необходимые услуги, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.