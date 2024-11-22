Вестник Кавказа

Аэропорт Сухума получил оборудование для посадки от Ростеха

Аэропорт Сухума получил оборудование для посадки от Ростеха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Росстех поставил в Сухумский аэропорт оборудование для захода воздушных судов на посадку. Единственный пассажирский аэропорт Абхазии начнет обслуживать рейсы в мае этого года.

Система ILS 2700 от компании "Азимут" (госкорпорация "Ростех")  установлена в аэропорту Сухума.

Эта система обеспечивает заход самолетов на посадку. Вместе с другим российским радиотехническим оборудованием, которым оснащается воздушная гавань, ILS 2700 сделает возможным прием в Сухуме бортов различных категорий и в различных погодных условиях, поделились в Ростехе.

"Благодаря нашей системе посадки аэропорт Абхазии теперь может принимать самолеты различных типов при любых, в том числе неблагоприятных метеоусловиях. Первый за более чем 30 лет рейс уже приземлился в Сухуме с помощью системы ILS 2700"

– гендиректор "Азимута" Алексей Гальченков

Напомним, ожидается, что обслуживание пассажирских лайнеров в Сухумской авиагавани начнется к началу курортного сезона 2025 года, предположительно в мае.

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