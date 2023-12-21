Аэропорт Астаны готов к работе по фактической погоде

Авиаторы Астаны в любой момент готовы начать работать по фактической погоде, которая может оперативно внести коррективы в полеты, хотя пока задержек и отмены авиарейсов в столице Казахстана не было.

В столице Казахстана разбушевалась непогода – дует сильный ветер и продолжается интенсивный снегопад, а метеоусловия в Международном аэропорту Астаны близки к нелетным, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"До 20:00 (по времени Астаны) скорость ветра может достигать от 22 м/с до 27 м/с. В такую погоду авиарейсы могут быть отменены или задержаны"

- пресс-служба Международного аэропорта Астаны

Сейчас в районе аэропорта идет сильный снегопад, скорость ветра - 10 м/с, в порывах он достигает 15 м/с, а работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно – в них задействовано 10 единиц спецтехники, добавили в пресс-службе, передает Sputnik Казахстан.

"Сегодня в столичном аэропорту запланировано 75 рейсов. 7 рейсов задерживаются по техническим причинам авиакомпании. Задержек или отмена рейсов из-за непогоды пока не зафиксировано"

- пресс-служба Международного аэропорта Астаны