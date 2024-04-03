Адыгею потрясло ощутимое землетрясение

Минувшей ночью в Адыгее рядом с Майкопом сейсмологи зафиксировали довольно сильное землетрясение – его магнитуда составляла 4,3, а эпицентр располагался в 15 километрах от столицы республики.

Сейсмологи минувшей ночью зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 в 15 км к северо-западу от столицы Адыгеи города Майкопа , сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейсмособытие произошло в 01:31 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.

Подземные толчи ощущались не только в столице, но и на всей территории Адыгеи, однако сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.