Вестник Кавказа

Адыгею потрясло ощутимое землетрясение

Адыгею потрясло ощутимое землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в Адыгее рядом с Майкопом сейсмологи зафиксировали довольно сильное землетрясение – его магнитуда составляла 4,3, а эпицентр располагался в 15 километрах от столицы республики.

Сейсмологи минувшей ночью зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 в 15 км к северо-западу от столицы Адыгеи города Майкопа , сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейсмособытие произошло в 01:31 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.

Подземные толчи ощущались не только в столице, но и на всей территории Адыгеи, однако сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

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