Адвокат рассказал о деле террориста, который напал на посольство Азербайджана в Иране

Адвокат азербайджанского посольства, на которое совершил нападение Ясин Гусейнзаде, казненный 21 мая, рассказал о подробностях дела. Расследование велось с особой тщательностью, а приговор планировалось привести в исполнение еще 25 апреля.

Уголовное дело террориста Ясина Гусейнзаде, который совершил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, на протяжении всего судебного процесса расследовалось с особой тщательностью и вниманием, сообщил адвокат посольства по данному уголовному делу Ходжатулла Раджаби.

Теракт произошел 27 января 2023 года, Ясин Гусейнзаде во время предварительного допроса признался в совершении преступления в здравом уме, рассказал адвокат. В результате террористической атаки на азербайджанское посольство погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, еще два человека получили ранения.

Предварительное решение по трем преступлениям, совершенным обвиняемым, было вынесено в Тегеранском уголовном суде №1 28 января 2024 года.

"Эти преступления включали - умышленное убийство мусульманина, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, такого как автомат Калашникова и пистолет “Кольт”, а также нарушение общественного порядка"

– адвокат

Затем решение Верховного суда Ирана по уголовному делу было рассмотрено экспертной комиссией, которая подтвердила решение, что Гусейнзаде на момент совершения преступления не имел психических отклонений и был здоров. В результате этого 4-й отдел Верховного суда утвердил смертный приговор 22 декабря 2024 года.

“Поскольку имевший место инцидент вызвал обеспокоенность азербайджанского государства и граждан, уголовное дело расследовалось с особой тщательностью и вниманием”

– адвокат

Суд в Иране упростил работу адвоката посольства и создал условия для того, чтобы он имел доступ к информации, связанной с уголовным делом, вопрос держался в центре внимания.

"Согласно УК Ирана, родственники покойного должны письменно заявить о причине, по которой следует или не следует казнить осужденного. На этом основании отцом, матерью, братом, женой, детьми покойного Орхана Аскерова в рамках законов Азербайджана было направлено письмо, которое было приобщено к уголовному делу"

– адвокат

Дело было передано руководством судебной системы ИРИ 13 апреля 2025 года для исполнения с предоставлением разрешения. По законодательству Ирана, семья покойного, его адвокат или законный представитель должны присутствовать при исполнении решения суда. По определенным причинам отец покойного Ризван Аскеров не смог присутствовать при исполнении решения суда.

"Хотя исполнение смертного приговора было назначено на 25 апреля 2025 года, оно откладывалось вследствие различных вопросов. Это решение было приведено в исполнение 21 мая до восхода солнца в Иране (около 05:00 по местному времени)"

– адвокат