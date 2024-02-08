Абхазия поставила почти 16 тонн мимозы в Россию

Почти 16 тонн мимозы экспортировала Абхазии в Россию с начала февраля. Пик спроса на эти цветы традиционно приходится на 8 марта.

С начала февраля в Россию поступило 15 765 кг абхазской мимозы.

Несмотря на то, что поставки в этом году начались рекордно рано благодаря теплой погоде, прошлогодние показатели пока не достигнуты - тогда на 16 февраля РФ получила почти на тонну мимозы больше.

Всего прошлой весной в Россию было ввезено 200 т мимозы.

Отметим, что цветение мимозы началось и в Сочи. Там власти усилили контроль и напомнили о штрафах за незаконный сбор мимозы.