Вестник Кавказа
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Абхазия поставила почти 16 тонн мимозы в Россию

Девушка фотографируется на фоне украшенного мимозой магазина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти 16 тонн мимозы экспортировала Абхазии в Россию с начала февраля. Пик спроса на эти цветы традиционно приходится на 8 марта.

С начала февраля в Россию поступило 15 765 кг абхазской мимозы.

Несмотря на то, что поставки в этом году начались рекордно рано благодаря теплой погоде, прошлогодние показатели пока не достигнуты - тогда на 16 февраля РФ получила почти на тонну мимозы больше.

Всего прошлой весной в Россию было ввезено 200 т мимозы.

Отметим, что цветение мимозы началось и в Сочи. Там власти усилили контроль и напомнили о штрафах за незаконный сбор мимозы.

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