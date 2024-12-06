Абхазия оплатила ночной переток электричества из РФ до 17 декабря

В настоящее время в Абхазии в ночные часы электроснабжение не отключают - переток из РФ оплачен до 17 декабря. В дневные часы свет дают на три часа за счет собственных ресурсов.

Ситуация с электричеством в Абхазии может вскоре снова измениться - подача электричества из России оплачена на пять дней, до 17 декабря, передает Sputnik.

Как рассказал и.о. министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба, ночной переток Абхазия оплатила до 17 декабря включительно. В республике с 21.00 до 07.00 ежедневно нет ограничений в подаче электроэнергии.

В дневное время свет включают лишь на три часа, если уровень воды в Джварском водохранилище, связанном с Ингурской ГЭС поднимется, электричество будут включать снова на 4 часа 40 минут, добавил Нанба.