Абдоллахиян посетит Пакистан в конце месяца

До начала февраля глава МИД Ирана приедет в Пакистан. Ожидается, что он состоится в понедельник

Глава МИД Ирана собирается приехать в Пакистан до конца текущего месяца. Об этом пишут иранские СМИ.

По их данным, визит Хосейна Амира Абдоллахияна в Исламабад планируется 29 января.

Детали предстоящей поездки главы иранского внешнеполитического ведомства пока не разглашаются.

Напомним, на прошлой неделе отношения Ирана и Пакистана ухудшились из-за ударов, совершенных иранскими военными по базе боевиков террористической группировки, которая находится на пакистанской территории. Спустя несколько дней Пакистан в ответ атаковал укрытия террористов в ИРИ.