Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

В Россию прилетел замглавы иранской дипломатии

В Россию прилетел замглавы иранской дипломатии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москву в визитом прибыл замруководителя иранского МИД. Он провел переговоры с российским коллегой, на которых обсуждались двусторонние отношения и ситуация в мире.

Заместитель руководителя иранской дипломатии Али Багери Кани прибыл с рабочим визитом в Москву.

Как передает издание Tasnim, Багери Кани по прибытии провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Рябковым.

Дипломаты обоих государств поговорили о двусторонних отношениях Москвы и Тегерана, а также затронули ситуацию в мире и регионе.

Другие подробности издание не приводит. Российское внешнеполитическое ведомство ничего не сообщало о предстоящей встрече Багери Кани с Рябковым.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
4060 просмотров
Поделиться:
США готовятся напасть на Иран?
Читайте также

США готовятся напасть на Иран?

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы