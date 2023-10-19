В Россию прилетел замглавы иранской дипломатии

В Москву в визитом прибыл замруководителя иранского МИД. Он провел переговоры с российским коллегой, на которых обсуждались двусторонние отношения и ситуация в мире.
Заместитель руководителя иранской дипломатии Али Багери Кани прибыл с рабочим визитом в Москву.
Как передает издание Tasnim, Багери Кани по прибытии провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Рябковым.
Дипломаты обоих государств поговорили о двусторонних отношениях Москвы и Тегерана, а также затронули ситуацию в мире и регионе.
Другие подробности издание не приводит. Российское внешнеполитическое ведомство ничего не сообщало о предстоящей встрече Багери Кани с Рябковым.
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