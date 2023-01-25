Иран ввел новые санкции против ЕС и Британии

25 янв. 17:13

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Власти Ирана расшили санкционный список против Евросоюза и Великобритании. В него вошли 30 физлиц и четыре организации. Санкции стали ответом Тегерана на рестрикции европейских стран и Лондона.

Как передает агентство Tasnim, ссылаясь в свою очередь на заявление МИД Исламской Республики, черный список дополнен 22 физическими лицами и тремя организациями, которые базируются в странах Евросоюза, а также восемью британскими физлицами и одной организацией.

Что касается Евросоюза, то рестрикции Тегерана теперь распространяются на политиков - мэра Парижа Анн Идальго и нескольких депутатов Европарламента. В черном списке также главред известного сатирического издания "Шарли эбдо" Жерар Биар и его директор Лоран Суриссо. Под санкциями ожидаемо оказался и лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" (Швеция) Расмус Палудан, недавно сжегший Коран перед турецким посольством в Стокгольме. В числе подсанкционных организаций - радио еврейской общины Парижа (Radio J) и стройкомпания Heberger (ФРГ), которую Иран обвиняет в строительстве заводов химоружия в Ираке.

Из представителей Великобритании в санкционный список вошли генпрокурор Англии и Уэльса Виктория Прентис вместе со своим замом Майклом Томлинсоном, экс-глава разведки Ричард Дирлав и экс-гендиректор МИ-6 Алекс Янгер, а также нынешний начальник генштаба Патрик Сандерс. Рестрикции введены и против британского Общества Генри Джексона, которое специализируется на изучении международной политики.

Основание для введения санкций, уточнили в МИД Ирана, - поддержка терроризма, подстрекательстве к совершению терактов, поощрении насилия против народа Ирана, вмешательство во внутренние дела страны и публикация фейков.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 23 января главы МИД стран Евросоюза согласовали новый, четвертый по счету пакет санкций против Ирана. Расширили свой антииранский санкционный список и США. На следующий день официальный представитель МИД ИРИ Насер Канаани сообщил, что Тегеран в ближайшее время даст санкционный ответ.