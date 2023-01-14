В Сулейман-Стальском районе построят санаторий и гостиницу

14 янв. 23:09

Как сообщили сегодня в пресс-службе главы Дагестана Сергея Меликова, в течение трех лет в Сулейман-Стальском районе будут реализованы два инвестиционных проекта в туристической сфере.

"Один из них – лечебно-оздоровительный центр "Кпул-Ятар" в селе Орта-Стал. Санаторий был практически заброшен, пока в прошлом году не подключился частный инвестор ООО "Алияк", который начал реализацию инвестпроекта по развитию центра", - рассказали в пресс-службе Меликова.

На территории санатория расположены минеральные источники, в том числе источник радона.

Второй проект – это строительство 60-местной гостиницы "Алияк" в селе Касумкент. Там же инвестор намерен восстановить и расширить ферму "Алияк" по разведению яков с планом довести их число уже в ближайшее время до 800 голов.