Грузинское вино перед реализацией будет проходить жесткий контроль

12 янв. 12:33

Приоритет грузинских властей - имидж грузинского вина как высококачественного алкогольного напитка, для чего улучшаются возможности винной лаборатории, - заявил сегодня глава Минсельхоза Отар Шамугия.

"Винная лаборатория в нашей системе недавно была оснащена дополнительным современным оборудованием. Лаборатория обслуживает наших предпринимателей, развивается и проводит соответствующие исследования, что важно для контроля качества вина", - рассказал Шамугия, передает Sputnik Грузия.

Сегодня министр посетил винную лабораторию имени Ирмы Чантурия, где осмотрел новейшее лабораторное оборудование и ознакомился с ее текущей работой.

Лаборатория уже много лет сотрудничает с австрийской компанией Anton Paar, которая передала ей прибор, всего за минуту определяющий 15 основных параметров образца вина и браги. Кроме того, в лаборатории уже можно определять изотопное соотношение разных марок вина, что соответствует требованиям некоторых стран с большими рынками сбыта.

С 1 января 2023 года вся алкогольная продукция, предназначенная для реализации на внутреннем рынке, подлежит обязательной сертификации. Это решение будет способствовать максимальному контролю алкогольной продукции, защите потребительского рынка от фальсификации, а также развитию и расширению конкурентноспособности. Теперь, прежде чем вывести продукцию на продажу на местный рынок, производители и реализаторы должны получить сертификат в Национальном агентстве вина на основании протокола, выданного аккредитованной лабораторией.

Документ станет гарантом того, что идентифицированная продукция соответствует требованиям, установленным законодательством Грузии.