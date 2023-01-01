Азербайджан начал поставки газа в Румынию

1 янв. 13:28

С 1 января Румыния начала получать азербайджанский газ в соответствии с соглашением, подписанным между SOCAR и Romgas S. A. 16 декабря прошлого года.

Поставки осуществляются по "Южному газовому коридору" через территории Грузии и Турции, откуда газ через точку выхода в греческом Комотини поступает в интерконнектор Греция-Болгария IGB.

Контракт на поставку азербайджанского газа в Румынию подразумевает прокачку 300 млн кубометров голубого топлива в срок с 1 января по 1 апреля 2023 года.

Румыния, которая сама добывает газ в Черном море и экспортирует его в Венгрию и Молдову, имеет необходимую инфраструктуру для того, чтобы далее прокачивать азербайджанский газ в Венгрию и Австрию по трубопроводу BRUA.

Начало поставок в Румынию является важным и для Венгрии, которая таким образом радикально упростит доступ к азербайджанскому газу. Напомним, что Будапешт изъявил желание импортировать с 2023 года по 1 млрд кубометров газа из Каспийского бассейна.

Что касается Австрии, то в апреле прошлого года канцлер Карл Нехаммер отмечал, что компания OMV и австрийское Минэнерго рассматривают Азербайджан как источник поставок газа.