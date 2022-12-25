В Ташкенте заработал первый магазин российского дискаунтера

25 дек. 16:32

В Бектемирском районе Ташкента сегодня заработал первый магазин низких цен российского дискаунтера "Светофор".

Это даже не магазин, а большой склад, где покупатели могут выбрать любой понравившийся товар. Пока выбор в нем не слишком большой, однако основной целью сети является обеспечение населения самими распространенными товарами по самым низким в регионе ценам, передает Podrobno.uz.

Принцип работы магазинов сети – самообслуживание, ассортимент товаров – около 2 тыс наименований продовольственной и непродовольственной группы. Оформление торгового зала магазинов сети аскетическое, а вот внешнее - броское.

Низкие цены здесь складываются за счет работы напрямую с производителями, жесткого контроля над затратами и минимальной торговой надбавки, а тот факт, что сам торговый зал магазина является одновременно и складом продукции, позволяет экономить на обслуживании и снижать затраты на аренду помещений.